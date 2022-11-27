كولر: المهم الصعود.. وحافظت على سلامة اللاعبين أمام المقاولون .. فيديو

يرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المهم هو تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر دون النظر إلى الطريقة التى صعد بها.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى نصف النهائي. (طالع التفاصيل).

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباريات الكأس الأهم فيها هو التأهل دون النظر إلى الطريقة، وهذا ما حققناه وما أخبرت به اللاعبين في المحاضرة".

وأضاف كولر "المهم هو التأهل سواء جاء في 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو بركلات الترجيح، واللاعبين نفذوا تعليماتي وتأهلوا".

وأكمل كولر "للأسف الفريق اضطر إلى التسرع في اللعب والتمرير وحاولنا أن نلعب بطريقتنا ولكن الخصم أغلق المساحات جيدا وجعل الأمور أصعب علينا".

وأتم تصريحاته "أجريت بعض التغييرات في التشكيل لأننا ينتظرنا ضغط مباريات كبير في الفترة المقبلة ولا أريد أن أخسر اللاعبين ويجب أن أحافظ عليهم".