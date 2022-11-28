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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين.. 3 % انخفاضا فى أرباح الشركات الصناعية خلال 10 أشهر

الصين
الصين

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية انخفاض أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأضافت الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين أن الشركات الصناعية، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي)، حققت أرباحا مجمعة بلغت نحو 6.98 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

وشهدت الإيرادات المجمعة لهذه الشركات نموا مستمرا خلال الفترة المذكورة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 111.78 تريليون يوان بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين.

وأشارت الهيئة إلى أن 19 من أصل 41 صناعة رئيسية شهدت نموا في الأرباح في الفترة من يناير إلى أكتوبر، حيث ارتفعت أرباح صناعة استغلال النفط والغاز بواقع 1.1 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجلت أرباح صناعة تعدين الفحم وغسله قفزة بنسبة 62 في المائة.

تحسن هيكل الأرباح 

وأشار تشو هونغ، كبير الإحصائيين في الهيئة، إلى أنه على الرغم من الانخفاض في الأرباح الإجمالية، إلا أن هيكل أرباح الأعمال للشركات الصناعية يستمر في التحسن، حيث تسجل بعض الشركات في وسط السلسلة الصناعية ونهايتها ارتفاعا ملحوظا في هوامش الربح. 

الصين الشركات الصناعية استغلال النفط الغاز أرباح

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