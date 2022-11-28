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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفولة القاهرة تنظم دورة تدريبية للتأهيل لسوق العمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة عن دورة( إعداد أخصائي التخاطب الشاملة ) الأكثر طلبا لسوق العمل داخل وخارج مصر .

تبدأ الدورة التدريبية يوم الجمعة الموافق ٢ من شهر ديسمبر من الساعة ٩ صباحا الي الساعة ٣ عصرا، وتستمر كل جمعة على مدار ثلاث شهور( نظري + عملي).

يشمل التدريب تقديم شرح كامل ومفصل لكافة محاور الكورس بطريقة جديدة ومميزة، بالاضافة إلى التدريب العملي مع الأطفال بشكل احترافي ومتابعة مستمرة مع أفضل وأكفأ الأساتذة المتخصصين بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.

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وعلي جانب آخر تشارك جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، خلال الفترة من 27 - 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" تتضمن عدة فعاليات، أبرزها نموذج أولي لمنصة متكاملة قائمة على السحابة الحسابية لمراقبة الآفات والملوحة والري الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون، بالإضافة إلى 3 مشروعات بحثية ممولة من عدد من جهات التمويل التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 رسائل ماجستير ودكتوراه، و3 مشروعات تخرج طلابية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك في مسابقة الابتكار الجامعية والتي تقام ضمن فعاليات المعرض بـ 4 مشاريع طلابية للتنافس على جوائز تساعدهم على تطوير الخطوة التالية في مشروعاتهم وأفكارهم البحثية القابلة للتطبيق، والمشاركة أيضًا بعدد 3 رسائل ماجستير في مسابقة حملة الماجستير أو الدكتوراه في إطار تشجيع الشباب على البحث العلمي والابتكار وتوصيل الأفكار الجديدة لمستثمرين لتبنى أفضل الأفكار المقدمة، كما تشارك 3 فرق من طلاب الجامعة في مسابقة المعلومات العامة عن الأمن السيبراني، إلى جانب مشاركة حاضنة أعمال جامعة القاهرة في المعرض للتحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

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