أخبار التوك شو.. هل يتأثر طقس مصر بـ منخفض السودان الموسمي؟ .. أحمد موسى: البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن عناصر الجماعة الإسلامية

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نعرض في التقرير التالي أبرز تلك القضايا.

اليوم الأول للتداول في البورصة المصرية للسلع .. تفاصيل

أكد إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، أن البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية، وسيتم طرح كميات أخرى من السلع ويكون المشترى هو القطاع الخاص.



أحمد موسى: البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن عناصر الجماعة الإسلامية

استنكر الإعلامي أحمد موسى، بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مجلسي الشيوخ والنواب قاما بالرد على هذا البيان.



مي عبد الحميد تكشف مميزات شقق الإسكان الاجتماعي المبنية بالنظام الأخضر

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهمية المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان.



"صحة النواب": مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال أسبوعين

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عملهم على قانون المسئولية الطبية الان من أجل سلامة المريض وحماية الفريق الصحي في حالة حدوث شيء، معلنا عن أنه سيتم مناقشة قانون المسئولية الصحية خلال أسبوعين في لجنة صحة بمجلس النواب.



باكية.. شاهد رد فعل "إسراء" سيدة الصف عند استلام منقولاتها الزوجية|فيديو

عرض برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" لحظة الصلح بين إسراء وعائلة زوجها بعد حرمانها من منقولاتها الزوجية بعد ظهورها فى حلقة سابقة على شاشة البرنامج تستغيث من عائلة زوجها بطردها من منزلها هي وبناتها وعدم إعطائها منقولاتها.



إبراهيم عيسى: منتدى مصر للإعلام دليل على قوة المهنة .. فيديو

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، إن منتدى مصر للإعلام دليل على حيوية وقوة وحياة المهنة.



وزيرة الثقافة: الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب يناير المقبل

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه جار الإعداد لمعرض القاهرة للكتاب حاليا والذي من المنتظر إقامته يناير المقبل.



وزيرة الثقافة: الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب يناير المقبل

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه جار الإعداد لمعرض القاهرة للكتاب حاليا والذي من المنتظر إقامته يناير المقبل.



شعبة الدواجن: الاستغلال ووجود كميات كبيرة من العلف بالموانئ وراء ارتفاع الأسعار

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة الدواجن تعيش مشكلة حقيقية؛ بسبب ارتفاع أسعار العلف.



إبراهيم عشماوي: البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية

كشف الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، تفاصيل أول يوم عمل للبورصة السلعية، موضحا “البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية”.



أمطار ورطوبة.. هل يتأثر طقس مصر بـ منخفض السودان الموسمي؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن منخفض السودان ينشط في فصل الخريف، ويتأثر جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر بالمنخفض، بسبب الرياح الجنوبية الشرقية، والتي تحمل في طياتها كميات كبيرة من الرطوبة.

