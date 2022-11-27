"صحة النواب": مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال أسبوعين

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عملهم على قانون المسئولية الطبية الان من أجل سلامة المريض وحماية الفريق الصحي في حالة حدوث شيء، معلنا عن أنه سيتم مناقشة قانون المسئولية الصحية خلال أسبوعين في لجنة صحة بمجلس النواب.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن نواب محافظة الاسكندرية وجهوا طلبات إحاطة للجنة الصحة في مجلس النواب فيما يخص اعطاء الحقن في الصيدليات، موضحا أن صحة النواب أقرت أن اعطاء الحقن يتم في صيدلية مجهزة بمكان.

نعمل على قانون المسئولية الطبية

واستكمل: "لازم تكون الصيدلية مجهزة لأعراض الحساسية وأي دواء ممكن يسبب خلل للمريض نتيجة إعطاء الحقن، ونعمل على قانون المسئولية الطبية حتى يحدد من هو المسئول ويعمل ايه وده لسلامة المريض وحفظ الحقوق الطبيب"