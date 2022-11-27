مي عبد الحميد تكشف مميزات شقق الإسكان الاجتماعي المبنية بالنظام الأخضر

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهمية المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان.

وقالت مى عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الدول الأفريقية حريصة على الإطلاع على التجربة المصرية في مجال الإسكان، مضيفة أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بالدول الإفريقية.

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العالم يتجه الآن إلى البناء الأخضر، وسنعرض عددا من المبادرات في هذا الشأن.

وحدات خضراء

وتابعت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أننا نعمل على إنشاء وحدات خضراء بكل التفاصيل، مستدركة أن شقق الإسكان الإجتماعي المبنية بالنظام الأخضر؛ سيكون لها مميزات عدة.

وفي السياق نفسه، أشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إلى أن التوجه القادم للدولة سيكون للإسكان الأخضر.