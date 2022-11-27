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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عبد الحميد تكشف مميزات شقق الإسكان الاجتماعي المبنية بالنظام الأخضر

الإسكان الأخضر
الإسكان الأخضر

كشفت  مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهمية المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان.

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مي عبد الحميد: 470 ألف مستفيد وقعوا عقود الشقق الإسكانية

وقالت مى عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الدول الأفريقية حريصة على الإطلاع على التجربة المصرية في مجال الإسكان، مضيفة أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بالدول الإفريقية. 

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العالم يتجه الآن إلى البناء الأخضر، وسنعرض عددا من المبادرات في هذا الشأن.

وحدات خضراء

وتابعت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أننا نعمل على إنشاء وحدات خضراء بكل التفاصيل، مستدركة أن شقق الإسكان الإجتماعي المبنية بالنظام الأخضر؛ سيكون لها مميزات عدة.

وفي السياق نفسه، أشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، إلى أن التوجه القادم للدولة سيكون للإسكان الأخضر.

مي عبد الحميد الإسكان الاجتماعي الأسكان الدول الافريقية التجربة المصرية مجال الإسكان البناء الأخضر

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