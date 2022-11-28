فرصة لطلاب جامعة حلوان| إتاحة تدريب عملي على استخدام بنك المعرفة

أعلنت المكتبة المركزية بجامعة حلوان عن إتاحة تدريب عملي لإستخدام بنك المعرفة المصري ( الطلاب - الباحثون - أعضاء هيئة التدريس – العاملون بالجامعة) وذلك من خلال قسم خدمات المعلومات والبحث الألي.

واوضحت المكتبة ان هناك إمكانية لإعداد إفادة للباحثين بالاشتراك في موقع بنك المعرفة المصري لتقديمها إلي من يهمه الأمر، وتكون ايام التدريب الأحد والثلاثاء من كل أسبوع والمواعيد من الساعة 10 إلي 11صباحا، وانه سوف يتم التدريب بالمكتبة المركزية قاعة خدمات المعلومات والبحث الآلى بالدورالأرضى.

يتضمن التدريب:

* التعرف علي الاحتياجات البحثية للمستفيدين.

* شرح كيفية الدخول إلي أهم قواعد البيانات الموجودة في بنك المعرفة المصري، والتي تلبي احتياجات المستفيدين الطالب أو تفيد تخصصات الكلية التي ينتمي إليها كل منهم.

* كيفية كتابة مصطلحات أو متغيرات البحث في محرك البحث الموجود في قاعدة البيانات .

*كيفية فلترة نتائج البحث وفقاً لنوع مصدر المعلومات أو تاريخ النشر أو اللغة أو نوع مصدر المعلومات أو المنطقة الجغرافية ...إلخ.

* كيفية ترتيب نتائج البحث إما زمنياً حسب تاريخ النشر أو هجائياً حسب اسم المؤلف.

* كيفية تحميل ملفات الأبحاث العلمية من قواعد البيانات .

*كيفية الاستفادة من معلومات الاستشهاد المرجعي لمصادر المعلومات الموجودة داخل كل قاعدة بيانات والتي قد تكون بصيغة APA أو MLA أو CHICAGO.

المكتبة المركزية بجامعة حلوان

وعلي جانب آخر أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن دورة تدريسية باللغة الألمانية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني .

و كشف المركز ان الجامعة قد بدأت الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية و ان هناك تخفيض ٥٠% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب .

و كشفت إدارة مركز اللغات و الاغراض المتخصصة بجامعة حلوان أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية.

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .