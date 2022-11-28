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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

لليوم الرابع على التوالي بعد موجة من الارتفاع الأيام الماضية، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر ، لتتوقف موجة الزيادة ويستقر الجنيه مقابل الأخضر.

مؤشر الدولار 

وعلى المستوى العالمي ارتفع الدولار  بعد خسائر عدة أيام بعد أن وصل إلى نقطة متدنية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وارتفع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 106.328 بعد 106.06 أمس فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار

ووصلت عقود مؤشر الدولار 106.328  نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.132 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 106.127  نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  الاثنين 28 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه المصري 

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

واستقرت العملة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجلت أمام الجنيه مستويات 24.57 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، محل اهتمام الكثير حيث استقر عند 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار 

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سعر الدولار اليوم

وارتفع سعر صرف الأخضر محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.58 في بنك قناة السويس.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

سعر الدولار بيع وشراء يرغب الملايين يوميا وكذلك رجال الأعمال والمستوردين، في التعرف عليه ، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.48 جنيه للشراء و”24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.48 جنيه للشراء، “24.53 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.48 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.53 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.48 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.58 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.48 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.58 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء  في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء 24.58 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.50 جنيه للشراء، 24.57 جنيه للبيع.

الدولار 
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