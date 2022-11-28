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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة مؤثرة من مدرس لغة عربية تتصدر السوشيال ميديا

مدرس اللغة العربية
مدرس اللغة العربية محمد طارق

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 6 دقائق، يقدم فيه مدرس مصري رسالة مؤثر لطلبة وطالبات الثانوية العامة، والذي حاز على ملايين المشاهدات على مدار الأيام الماضية.

وبحسب الفيديو المتداول، لمدرس اللغة العربية محمد طارق، كشف فيه سبب مرور طلبة الثانوية العامة بالإحباط المستمرو تجارب لاحظها مع طلبة آخرين.

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وقال أن سبب شعور طلبة الثانوية العامة بالإحباط، هو التفكير في النتائج، رغم أن النتيجة يست مسئولية الشخص، لكن كل ما في وسع الشخص تقديمه هو السعي والاجتهاد.

رسالة مؤثرة من مدرس لغة عربية

وتابع محمد طارق حديثه مستشهدا بآيات من القران الكريم، وأضاف: “خذ بالأسباب واعمل اللي عليك وبس لو عندك حاجة قوم خلصها واسعى واخلص نيتك لله”.

وأشار محمد طارق إلى أنه إذا اجتهد الطالب وقدم ما عليه تقديمه فإن الله لن يظلمه، واستكمل: “نتيجتك في الآخر حتى لو مش كويسة اعرف ان نتيجة اجتهادك ربنا بيكون كاتب الخير طول ما انت بتسعى".

وروى قصة مؤثرة لطالبة كانت تذاكر 3 ساعات يوميا فقط، فطالبها مدرس اللغة العربية بضرورة زيادة ساعات الدراسة يوميا فقالت له أن والدتها متوفية ووالدها قعيد وهي ترعى أخيها الصغير وبمثابة أم وأب له، ويقول: “قولتلها كل ده في ميزان حسناتك وربنا هيحسبه ليكي ودخلت كلية إعلام”.

رسالة مؤثرة الثانوية العامة سوشيال ميديا محمد طارق

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