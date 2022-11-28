1772 فرصة عمل.. تعرف على أهم 34 مشروعا على أرض البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين للتوسع فى إقامة المشروعات فى مجال الإستثمار الصناعي والزراعي والحيواني والداجني ،و العمل على توفير أكثر من 1772 فرصة عمل لأبناء المحافظة بالبحيرة ، تعرف على أهم 34 مشروعا :

1- مشروع إنتاج داجني " عنبر بداري تسمين " على مساحة 1820م2 بناحية وادي النطرون ويوفر 25 فرصة عمل

2- ثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 1200م2 بناحية قرية الخرطوم بمركز بدر وتوفر 30 فرصة عمل .

3- ثلاجة خضر وفاكهة ومصنع تخليل مخللات وعصارة زيتون على مساحة إجمالية 13000م2 بناحية وادي النطرون وتوفر 30 فرصة عمل.

4- اقامة عدد 2 منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي واسمدة وادوات ري على مساحة 299 م2 بناحية قرية ابو العطا شرق الطريق الصحراوي بابو المطامير توفر 4 فرص عمل.

5- اقامة 25 منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 500م2 بناحية مركز ابو المطامير وتوفر 50 فرصة عمل.

6- مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية ومصنع لصناعة المواسير ومصنع لصناعة المواسير البلاستيك ومنتجات البلاستيك على اجمالي مساحة 40 الف م2 بناحية وادي النطرون وتوفر 172 فرصة عمل.

7- محطة فرز وتعبئة وتصدير حاصلات زراعية على مساحة 440 م2 بناحية مركز بدر وتوفر 25 فرصة عمل.

8- مصنع خلط وتصنيع وتعبئة الكيماويات ( بويات ومذيبات على مساحة 20 الف و 500 م2 بناحية جناكليس بابو المطامير ويوفر 600 فرصة عمل.

9- محطة انتاج وتوليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية لخدمات الزراعات على مساحة 105 الف م2 بناحية غرب النوبارية بمركز ابو المطامير وتوفر 10 فرص عمل.

10- مشروع انتاج حيواني و ميزان بسكول على مساحة 7570 م2 بناحية قرية ادم بمركز ابو المطامير وتوفر 10 فرص عمل.

11- اقامة عدد 10 منافذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 300 م2 بناحية شمال التحرير بابو المطامير و توفر 10 فرص عمل.

12- مشروع محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة اجمالية 1445م2 بناحية ابو المطامير وتوفر 37 فرصة عمل.

13- مشروع انتاج ثلاثة عنابر بداري تسمين دواجن على مساحة 2520 م2 بناحية الجعار بوادي النطرون وتوفر 21 فرصة عمل.

14- مشروع إنتاج حيواني( تربية مواشي ) على مساحة 1534م2 بناحية شمال التحرير مركز ابو المطامير ويوفر 3 فرص عمل.

15- مشروع انتاج داجني بناحية وادي النطرون على مساحة 1560م2 ويوفر 8 فرص عمل.

16- مصنع اعلاف ( حيواني – ارانب ) على مساحة 1000م2 بناحية مركز وادي النطرون ويوفر 48 فرصة عمل.

17- منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 250 م بناحية وادي النطرون ويوفر 10 فرص عمل.

18- مصنع فرز وتجميد الخضر والفاكهة ومخللات الخضر على مساحة 36 الف م2 بناحية شرق الطريق الصحراوي مركز ابو المطامير ويوفر 80 فرصة عمل.

19- اقامة مشروعات ثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومحطة تخزين ميكانيكية ومحطة تعبئة سلع غذائية ومحطة فرز وغربلة وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة اجمالية 25 الف م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير وتوفر 50 فرصة عمل.

20- انتاج حيواني على مساحة 2000 م2 بناحية مركز ابو المطامير ويوفر 17 فرصة عمل.

21- منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي على مساحة 450 م2 بشمال التحرير بمركز ابو المطامير وتوفر 3 فرص عمل.

22- مشروع مزرعة دواجن (بداري تسمين ) على مساحة 1276م2 بجنوب التحرير مركز بدروتوفر 6 فرص عمل.

23- محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة وحاصلات زراعية وثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومشتملاتهم على مساحة اجمالية 18 الف و 900 م2 بناحية المهدية مركز ابو المطامير وتوفر 32 فرصة عمل.

24- مشروع انتاج داجني بداري تسمين على مساحة 1690 م2 بناحية مركز بدر ويوفر 12 فرصة عمل.

25- مشروع انتاج حيواني على مساحة 3125 م2 بناحية مركز وادي النطرون وتوفر 20 فرصة عمل.

26- ثلاجة حفظ حاصلات زراعية على مساحة 4550 م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير وتوفر 20 فرصة عمل.

27- مشروع ثلاجة حفظ خضر وفاكهة بمشتملاتها على مساحة 1750 م2 بناحية الحلاوجة بمركز ابو المطامير وتوفر 6 فرص عمل.

28- الموافقة على نقل مستودع من داخل الكتلة السكنية الى خارج الكتلة السكنية على مساحة 250 م2 بناحية قرية الشعراوي بابو المطامير ويوفر 6 فرص عمل.

29- مشروع انتاج حيواني بعدد 2 عنبر على مساحة 7000 م2 بغرب النوبارية بمركز ابو المطامير ويوفر 20 فرصة عمل.

30- ثلاجة حفظ خضر وفاكهة ومحطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة اجمالية 6270 م2 بناحية قرية ابو العطا بمركز ابو المطامير ويوفر 10 فرص عمل.

31- تصنيع اعلاف دواجن واضافاتها على مساحة 5994 م2 بناحية جناكليس بمركز ابو المطامير وتوفر 20 فرصة عمل.

32- مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 4 فدان بناحية البيضا مركز كفر الدوار وتوفر 30 فرصة عمل دائمة و200 فرصة موسمية.

33- مشروع ثلاجة حفظ وتبريد خضر وفاكهة على مساحة 4 فدان بناحية بردلة بكفر الدوار وتوفر 30 فرصة عمل دائمة و50 فرصة موسمية.

34- محطة تموين سيارات ( بنزين وسولار وغاز ) على مساحة 1000م2 بناحية مركز وادي النطرون وتوفر 12 فرصة عمل.