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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

فتاة البحيرة
فتاة البحيرة

حصل موقع "صدي البلد " على تفاصيل جديدة فى واقعة فتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بمركز إيتاي البارود ، تاركة رسالة عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاتها بلحظات موضحة الأسباب التي دفعتها لإنهاء حياتها بسبب أنها تعرضت للتحرش من ابن عمها الأكبر وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن كذبوها و لم يصدقها أحد .

 

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تحرش بها ابن عمها وظلمها أبوها.. مفاجأة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

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أهالي إيتاي البارود يشيعون جثمان فتاة البحيرة التى تخلصت من حياتها

 ذكر أحد الأهالي المقربين من الفتاة أنها كانت تعانى من اضطراب نفسى في الآونة الأخيرة،  جراء  مشاكل عديدة بينها و بين و الدها، إثر التحاق شقيقها من أبيها كلية الطب الخاصة، علي الرغم من طلبها في وقت سابق للالتحاق بذات الكلية إلا أنه رفض، الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة، أقبلت على إثرها بإنهاء حياتها.

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بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

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ابن عمي اتحرش بيّا وأنا صغيرة| فتاة تنهي حياتها من الطابق الخامس بالبحيرة

 بعد الإطلاع على تقرير الطب الشرعي ثبت  سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها و عدم وجود أي آثار لواقعة تعدي أو تحرش للفتاة .

البحيرة كلية الطب فتاة البحيرة الطابق الخامس موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك مركز إيتاي البارود

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