الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

حصل موقع "صدي البلد " على تفاصيل جديدة فى واقعة فتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بمركز إيتاي البارود ، تاركة رسالة عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاتها بلحظات موضحة الأسباب التي دفعتها لإنهاء حياتها بسبب أنها تعرضت للتحرش من ابن عمها الأكبر وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن كذبوها و لم يصدقها أحد .

ذكر أحد الأهالي المقربين من الفتاة أنها كانت تعانى من اضطراب نفسى في الآونة الأخيرة، جراء مشاكل عديدة بينها و بين و الدها، إثر التحاق شقيقها من أبيها كلية الطب الخاصة، علي الرغم من طلبها في وقت سابق للالتحاق بذات الكلية إلا أنه رفض، الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة، أقبلت على إثرها بإنهاء حياتها.

بعد الإطلاع على تقرير الطب الشرعي ثبت سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها و عدم وجود أي آثار لواقعة تعدي أو تحرش للفتاة .