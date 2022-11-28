أستاذ اقتصاد : مجموعة العشرين تضم ممثلين للدول الصناعية بكل قارة | فيديو

أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن قمة مجموعة العشرين، هي من أنواع التعاون الدولي، بين بعض الدول، مضيفاً أنها تحتوي على ممثلين من كل قارة يمثلون الدول الصناعية بها.

ليس لها مقر دائم

وأضاف كريم العمدة أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية"صدى البلد"، أن قمة مجموعة العشرين، سوف تضم جنوب إفريقيا من القارة الإفريقية، والبرازيل والارجنتين من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، والولايات المتحدة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن مجموعة العشرين ليس لها مقر دائم، وهي منتدى يجتمع به الدول كل عام، في دول مختلفة، و عقد هذا العام في "بالي" في إندونيسيا.