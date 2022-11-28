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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دنيا سمير غانم ورحمة أحمد في أول لقاء من مسرحية أنستونا.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنان رحمة أحمد مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنانة دنيا سمير غانم في أول لقاء لهما فى مسرحية “أنستونا”.

وعلقت رحمة أحمد على الصور قائلة :" المسرحية اسمها اسمها انستونا... انتو اللي انستونا والله .. جرعة من العسل والشقاوة والضحك .. الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم من الغناء للتمثيل للاستعراضات للضحك ..فنانة مبهرة بكل المقاييس ..وسوكسيه الجمهور يحكم".


وأضافت :" عرض انستونا جرعة مكثفة من الاستمتاع .. الاستعراضات عظيمة والاغاني والتمثيل كل حاجة...المسرح دايما له سحره الخاص ومتعته الخاصة.. شكرا لأنكم سحرتونا وامتعتونا.".

وتابعت :" شكرا للفنانة الكبيرة دنيا علي اللي قدمتوهلنا ومقابلتها اللي فوق الوصف شكرا السادة الممثلين و المؤلفين كيمز وعبد الوهاب وأخيرا شكر خا||||اص جد||||| للأستاذ خالد جلال والإخراج الفوق الرائع والمقابلة العسل". 

 مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

تعد مسرحية أنستونا من بطولة كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويجاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية

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