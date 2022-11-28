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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ توصي بموافاتها بمراحل التنفيذ في مستشفيات العدوة وبني مزار

لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم ، خلال إجتماعها اليوم برئاسة  النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وحضور النائب النائب الدكتورحسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتورأحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة إقتراحين برغبة مقدمين من النائب زين الإطناوي .

أولاً: الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين العابدين الإطناوى بشأن: "تشغيل مستشفى مغاغة التخصصي".


ثانياً: الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين العابدين الإطناوى بشأن: "انهاء الأعمال بمستشفيات العدوة وبنى مزار المركزي".


أوضح النائب الدكتور زين العابدين الإطناوي مقدم الاقتراح برغبة، أنه من المتوقع أن تخدم مستشفى مغاغة التخصصي جميع مراكز المحافظة وفقاً للتصور والرؤية التي تم وضعها لإنشاء منشأة طبية كاملة طبقاً للمعايير الطبية الحديثة، حيث تم تخصيص 5 أفدنة بأرض ملك الإرشاء الزراعي داخل مركز ومدينة مغاغة بمساحة إجمالية تقدر 19600 متر تقريباً، وتم اسناد تنفيذ المشروع بالفعل تحت إشراف جهاز التعمير والاسكان، وتم تسليم الموقع لجهاز التعمير بتاريخ 19/12/2021 وإلى الآن لم يتم البدء بأي إنشاءات داخل الموقع مما يؤثر على الخدمات التي سوف تقدما للمواطنين، وقد كان من المقرر وفقاً للرؤية الموضوعة أن يتم تشغيل المستشفى بحلول عام ديسمبر 2023.

وأشاد النائب زين الإطناوي بالطفرة الطبية النوعية التي حدثت في محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2020 والتي جاء وفق توجيهات القيادة السياسية الواعية نحو توجيه الخدمات للأماكن الأكثر احتياجاً.

ومن جانبهم أوضح ممثلي الحكومة أن الوزارة تحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات الصحية بكافة المحافظات وأنه تم وضع البرنامج الوظيفى للمستشفى طبقاً لطبيعتها وبما يناسب الكثافة السكانية فيها وفى القريب سوف يتم توفير كافة الخدمات الصحية التي تفى باحتياجات المحافظة بشكل عام والمركز بصفة خاصة، مؤكداً أن الوزارة تسير وفق الخريطة الصحية لكل محافظة.

وبالنسبة لمستشفى مغاغة التخصصى تتم وفق الجدول الزمنى المحدد للإنشاءات والتجهيزات اللازمة لتنفيذها، كما يتم العمل على تدبير كافة القوى البشرية اللازمة لتشغيل مستشفيات المحافظة سواء أطباء أو تمريض من خلال زيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض وكذا تبادل الخدمات بين بعض تخصصات الأطباء لسد عجز الأطباء في التخصصات النادرة.

كما أكدوا أن الوزارة دائماً على قدر المسئولية في مواجهة أي تقصير لتوفير الخدمات الطبية في كافة المستشفيات، وللعلم لم تتوقف هذه المستشفى عن تقديم الخدمة للمواطنين، وأن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال مستشفى مغاغة التخصصى سيكون خلال 18 شهر اعتباراً من 6/2022، وأنه يتم دراسة احتياج كل محافظة على حدة حسب طبيعتها ومتطلباتها ومن ثم يتم توفير الأماكن وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة بما يتفق والاشتراطات الصحية.

ومن جانبهم طالب أعضاء  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،بضرورة وجود خطة شاملة لتطوير كافة القطاعات على مستوى الجمهورية تواكب التغيير والتطور الطبي العالمى، والسعى للوصول بزيادة عدد الأسرة المطلوبة لكل عدد من المواطنين.

كما أقترح أعضاء اللجنة ، إيجاد حل جذرى لحماية الأطباء عند ممارسة المهنة ومنحهم كافة المميزات التي تبقيهم في البلاد حتى لا نواجه عجز دائم في عدد الأطباء ومن ثم نستوردهم.

وأوصت صحة الشيوخ بضرورة موافاة اللجنة بخطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية على مستوى الجمهورية لتتفق والمعايير الطبية الصحيحة وكافة الاحصائيات التي توضح الوصول لمعدلات القياس العالمية.

وفيما يخص المقترح الثاني  أوضح النائب زين العابدين الإطناوي أن هذا الاقتراح برغبة تم تقديمه خلال دور الانعقاد الماضي ولم يناقش ولذا فقد قمت بتجديده مع بداية دور الانعقاد الحالي، وخلال هذه الفترة قامت وزارة الصحة بالبدء في اعمال تطوير وإنشاء المباني بمستشفيات العدوة وبنى مزار المركزي في محافظة المنيا بمعدلات تنفيذ جيدة إلى حد كبير


وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المنشآت الصحية والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من مليون نسمة داخل المركزين من أبناء المحافظة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في البحث عن تلقي الخدمات الصحية بالمراكز المجاورة.

أوضح ممثلي الحكومة أن وزارة الصحة قامت بمعالجة كافة المعوقات المتعلقة بعملية التنفيذ والتي تتم من خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمة، وان نسبة التنفيذ في مستشفى العدوة بلغت نحو 48%، وفي مستشفى بني مزار بلغت نحو 28%، ومن المتوقع وفقاً للجدول الزمني تسليم هذه المستشفيات في آخر شهر ديسمبر 2023.

وفى نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بجميع مراحل التنفيذ المختلفة على ارض الواقع وموعد التسليم النهائي وبدء التشغيل.

وزارة الصحة الأسكان الشيوخ المركزى الحكومة

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