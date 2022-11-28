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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل يوم آيات قرآنية.. نجلاء بدر تطلب دعم من الجمهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة  نجلاء بدر متابعيها صور جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت نجلاء بدر في الصور بإطلالة شتوية محتشمة، مرتدية شميز برتقالي، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها.

وكتبت نجلاء بدر: "كل يوم آيات قرآنية واقتباسات دينية تنور قلبك.. اتمنى من الجميع الدعم".

ونالت الصور إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها عبر التعليقات ووضع القلوب الحمراء.

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد ، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى.

 

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