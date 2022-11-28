محافظ بني سويف: مبادرة تحدث معه تهدف لتنمية الوعي لدى المقبلين على الزواج

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف إن الحملة أطلقتها وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه"، تستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمه لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

عقدت اليوم الإثنين، فاعليات رياضية و ندوات تثقيفية و تركيب وسائل تنظيم " بالمجان" وتم عقد لقاء جماهيري فى حضور الشباب المقبلين على الزواج وبعض أولياء الأمور، بالتعاون بين الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة ، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وأشار قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان، إلى تكليفات المحافظ ".دمحمد هاني غنيم" ، بتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة "التي يشرف عليها نائب المحافظ السيد بلال حبش " والتي تستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها: القضية السكانية و تنظيم الأسرة، أضرار وخطورة زواج القاصرات ،مواجهة الإدمان والتدخين، القيم الحياتية والإنجابية الصحيحة، اختيار شريك الحياة والتفاهم الأسرى، تربية الأطفال، قيمة العمل المواطنة والانتماء، الحقوق والواجبات.