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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخدرات كلمة السر.. مزارع يهشم رأس شقيقه الأصغر في سوهاج| القصة الكاملة

جثة
جثة

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..تجرد شخص من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه مشاعر الغل والغضب، ونسي تربيتهما معاً ومشاركته شقيقه في مرحلة طفولته وأحلامه وآماله، ليشق الشيطان طريقاً لقلبه وعقله ويرسم خطوط الإنتقام للأخ الأكبر للتخلص من شقيقه الأصغر.

مزارع يتخلص من شقيقه الأصغر بسبب المخدرات

تعاطي المواد المخدرة كانت كلمة السر في تخلص الأخ الأكبر من شقيقه الصغير، الذي أدمن تعاطي المواد المخدرة، وأصبح بلا عمل ودائم الطلب في الحصول على مبالغ مالية من أجل شراء المواد المخدرة، ولكن هذه المرة رفض الأخ الأكبر عمار صاحب 43 عاماً ويعمل مزارع بإعطاء شقيقه الأصغر محمود صاحب 25 عاماً، أي مبالغ مالية، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار، فلم يجد الأخ الأكبر طريقاً لتأديب شقيقه سوى استخدام عصا خشبية، وهشم بها رأس شقيقه حتى أصبح جثة هامدة، وتركه غارقاً في دمائه.

تفاصيل الواقعة وحل لغز الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (عمار ا م ع- 43 عامًا- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، مفاده اكتشافه وفاة شقيقه المدعو (محمود ا م ع- 25 عامًا- عاطل- ويقيم بذات الناحية)، داخل منزله وبه إصابات بالرأس.

وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأول علوي، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بـ 3 جروح طولية بفروة الرأس.

وأفاد المُبلغ المذكور بأنه كان متواجدًا وزوجته وأولاده طرف أهلية زوجته وعند عودته اكتشف وفاة شقيقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأثبتت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حرر المُبلغ المذكور محضرًا بتضرره من شقيقه المتوفي؛ لتعديه عليه بالضرب؛ بسبب معاتبته له لتعاطيه المواد المُخدرة وطلب مبلغ مالي منه ورفضه ذلك.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، وأنه عقب عودته أمس من تحرير المحضر، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على شقيقه، باستخدام عصا خشبية مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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