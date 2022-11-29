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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-11-2022

سعر الدولار فى البنك
سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار بقيمة قرشين فى البنوك العاملة فى مصر بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى مصر
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنك الاستثمار العربي 24.58 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

بلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.57جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع.

سعر الدولار فى 5 بنوك اليوم 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلي المتحد ،المشرق،المصري للتنمية الصادرات) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزي

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات  اليوم  الثلاثاء  فى البنك المركزي 24.54 جنيه للشراء و 24.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي  مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني،ميد بنك،الكويت الوطني) نحو 24.54جنيه للشراء و 24.60 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري مستهل  اليوم الثلاثاء فى بنك الإسكندرية 24.53جنيه للشراء و 24.60جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  فى بنك HSBC نحو   24.51جنيه للشراء و 24.60جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.50جنيه للشراء و 24.55جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.50جنيه للشراء و 24.60جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك الاستثمار العربي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء مسجلا 24.58جنيه للشراء.

سعر الدولار البنك المركزي بنك الاسكندرية اليوم الثلاثاء الجنيه

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