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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمس الكرة بشعره.. حسن المستكاوي يعلق على هدف رونالدو أمام أوروجواي

صدى البلد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على هدف منتخب البرتغال امام أوروجواي في بطولة كأس العالم.

وكتب في تغريدة عبر تويتر : “رونالدو أسطورة طبعا ومن عظماء كرة القدم بس مش واخد بالي هو لمس الكورة بشعره ولا الهدف محسوب لهواء شعر رونالدو ؟!”.

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كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022

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كريستيانو الأسطوري يتقدم للبرتغال بهدف في شباك أوروجواي

تقدم منتخب البرتغال على أوروجواي بهدف دون مقابل الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف البرتغال جاء عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 54 من متابعة للكرة العرضية المرسلة من برونو فيرنانديز.

واقتحم مشجع أرضية الملعب حاملًا علم المثلية الجنسية بألوانه المختلفة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب

وشهد الشوط الأول سيطرة للبرتغال من خلال الاستحواذ على الكرة، فيما كانت الخطورة من نصيب أوروجواي.

وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 32 لاعب أوروجواي إثر مراوغته مدافعي البرتغال ببراعة والانفراد بالمرمى، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.

كريستيانو كريستيانو رونالدو كأس العالم بطولة كأس العالم كأس العالم 2022 بقطر

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