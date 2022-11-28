لمس الكرة بشعره.. حسن المستكاوي يعلق على هدف رونالدو أمام أوروجواي

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على هدف منتخب البرتغال امام أوروجواي في بطولة كأس العالم.

وكتب في تغريدة عبر تويتر : “رونالدو أسطورة طبعا ومن عظماء كرة القدم بس مش واخد بالي هو لمس الكورة بشعره ولا الهدف محسوب لهواء شعر رونالدو ؟!”.

تقدم منتخب البرتغال على أوروجواي بهدف دون مقابل الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف البرتغال جاء عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 54 من متابعة للكرة العرضية المرسلة من برونو فيرنانديز.

واقتحم مشجع أرضية الملعب حاملًا علم المثلية الجنسية بألوانه المختلفة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب

وشهد الشوط الأول سيطرة للبرتغال من خلال الاستحواذ على الكرة، فيما كانت الخطورة من نصيب أوروجواي.

وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 32 لاعب أوروجواي إثر مراوغته مدافعي البرتغال ببراعة والانفراد بالمرمى، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.