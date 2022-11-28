كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل بلاده لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
تشكيل البرتغال
وضم تشكيل البرتغال:
في حراسة المرمى: ديوجو كوستا
خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز
خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا
خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو
وتُقام المباراة على ستاد لوسيل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر أن منتخب البرتغال انتصر على غانا 3-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية.