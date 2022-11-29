أمين صندوق الأهلي يخضع لفحوصات طبية شاملة في لندن

خضع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لفحوصات طبية شاملة على مدار الأيام الماضية بأحدى المراكز الطبية في لندن بعدما شعر بآلام شديدة أضطرته لإجراء الفحوصات.



وتواجد المهندس خالد مرتجي الأربعاء الماضي في حفل توقيع رعاية الأهلي ، قبل أن يتعرض لأزمة طبية أضطرته للسفر بشكل عاجل إلى إنجلترا والخضوع هناك لعدة فحوصات طبية شاملة من أجل الاطمئنان على نفسه.



ومن المقرر أن يحضر المهندس خالد مرتجي اجتماع الجمعية العمومية للنادي مساء اليوم ،الثلاثاء،عبر تقنية "زووم" بعدما حالت ظروفه الطبية دون التواجد مع مجلس الأهلي عمومية اليوم.



وحرص مجلس إدارة النادي على إجراء إتصالات هاتفية بالمهندس خالد مرتجي للإطمئنان عليه ، وأكد لهم أنه سيعقد جلسة مع الطبيب المُعالج له خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة نتيجة التحاليل التي أجراها على مدار الأيام الماضية.



في وقت سابق ، قام المهندس خالد مرتجي بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات، تلك الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في الألعاب المختلفة.

واعتمد المجلس مؤخراً ، أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.