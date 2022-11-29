بعد إثارته للجدل.. وقف بناء تمثال عروس البحر بكورنيش الشاطبي بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط بوقف بناء التمثال الموجود بالحديقة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش لعدم اتساق مكانه بجانب موقع مكتبة الإسكندرية .

وجاء قرار المحافظ بإزالة التمثال فى إطار الضوابط الجديدة لمشروع الهوية البصرية والذى يهدف إلى القضاء على العشوائية البصرية وعدم الإخلال بمعايير الهوية المكانية التى جرى وضع أكواد لها بما يتماشى مع الطراز المعمارى والتاريخى لأحياء الإسكندرية .

ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بعدم قبول أي عروض خاصة بالتبرع بتجميل الميادين إلا بعد العرض المباشر على اللجنة المعنية بتنفيذ مشروع الهوية البصرية .

يذكر أن التمثال عبارة عن تمثال لعروس البحر مع عمود روماني تم إهدائه من إحدى الشركات لحي وسط بغرض تجميل الجزيرة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش.

وقد عمت حالة من الاستياء بين رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك، بسبب صورة لتمثال عروس البحر، الكائن على طريق الكورنيش، بمنطقة السلسلة، وسط محافظة الإسكندرية، والذي يجرى التعديل عليه ضمن مشروع الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة.

ووصف عدد من المهتمين بالفنون والمجالات الفنية العمل التمثال بـ القبيح، وأنه لا يليق بمحافظة الإسكندرية، خاصة بعد تم وضع التمثال على حجارة وتغيير لونه، معتبرين أن ما حدث لا يعد تطوير وإنما تشويهًا للتمثال الذي كان علامة مميزة لمحافظة الإسكندرية.