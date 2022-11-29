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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة أسيوط يقرر إعادة عميدة معهد جنوب مصر للأورام لمنصبها

إجتماع مجلس جامعة
إجتماع مجلس جامعة أسيوط

ترأس الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 جلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن الشهر الجارى وذلك بحضور  نائبى رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء كليات ومعاهد  وأمين عام الجامعة.

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وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن الجلسة تضمنت النظر فى التظلم المقدم من عميدة معهد جنوب مصر للأورام سابقاً بشأن قرار مجلس الجامعة الصادر فى وقت سابق بإقالتها من منصبها. 

واستطلع الدكتور المنشاوى خلال الجلسة رأى مجلس الجامعة وما عرضه المستشار القانونى  بأحقية مجلس الجامعة فى سحب قراره السابق بإقالتها فى ضوء ما جرى من أحالتها  لتحقيقات و مجالس تأديب قضت فى مجملها على الحفظ والبراءة ، وهو ما ترتب عليه قرار مجلس جامعة أسيوط بسحب قراره السابق بالإقالة وعودتها إلى مهام منصبها كعميدة للمعهد.

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