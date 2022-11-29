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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تتحرك عسكريا ضد أمريكا في بحر الصين الجنوبي.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الجيش الصيني إن قواته “تبعت وحذرت” طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي يو إس إس تشانسلورسفيل بعد اقترابه من جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي اليوم الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصيني تيان جونلي أن وصول السفينة الحربية الأمريكية دون إذن صيني مسبق إلى الجزر التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها 'انتهاكا خطيرا لسيادة الصين وأمنها'.

وقال تيان إن هذه الخطوة دليل آخر على أن واشنطن تعمل من أجل “عسكرة بحر الصين الجنوبي”، مضيفا أن الولايات المتحدة “مستفزة ضد السلام” في المنطقة.

وأكد المتحدث مجددا التزام الجيش الصيني بحماية سيادة البلاد ودعم الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

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ورفض الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية الاتهامات الصينية ووصفها بأنها “كاذبة”، مصرا على أن يو إس إس تشانسلورسفيل كانت تنفذ عملية حرية الملاحة في المنطقة، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تتحدى المطالبات البحرية المفرطة في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن هوية المدعي”.

ونانشا، هي أرخبيل شاسع ، تطالب الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا وبروناي والفلبين بأجزاء منه.

وتصر بكين وتايبيه وهانوي على أن السفن العسكرية الأجنبية يجب أن تحصل على إذن أو تقدم إخطارا مسبقا قبل الإبحار عبر المنطقة.

وتعتقد واشنطن أن هذه المطالب 'غير قانونية' وتشكل 'تهديدا خطيرا لحرية البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والتحليق و التجارة الحرة في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره طرق تجارية متعددة.

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