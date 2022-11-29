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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع روسيا لإقامة شراكة أوثق في مجال الطاقة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم /الثلاثاء/ استعداد الصين للعمل مع روسيا لإقامة شراكة أوثق في التعاون في مجال الطاقة.

وقال شي - في رسالة تهنئة إلى منتدى أعمال الطاقة الصيني الروسي الرابع الذي بدأ أعماله اليوم بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية - إن التعاون في مجال الطاقة هو ركن أساسي للتعاون العملي بين الصين وروسيا، وأيضا قوة إيجابية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

وأضاف أنه في مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية، عزز البلدان التواصل والتنسيق ودفعا مشاريع التعاون الرئيسية، والتي أظهرت مرونة قوية في التعاون في مجال الطاقة بين الصين وروسيا وآفاقا واسعة للشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا لعهد جديد.

كما أوضح شي أن الجانب الصيني يقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع روسيا للضغط من أجل تنمية الطاقة النظيفة والخضراء ، وحماية أمن الطاقة الدولي واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد ، وبالتالي تقديم مساهمات جديدة للتنمية الصحية والمستدامة طويلة الأجل في سوق الطاقة العالمي.

 

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