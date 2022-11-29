محكمة جنح مستأنف قنا: براءة جميع الأطباء بالمستشفى العام

أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء حكمها في الاستئناف المقدم من ١٥ طبيبة وطبيب أطفال بمستشفى قنا العام على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين، ببراءة الجميع.

قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن الله كلل مجهوده ومجهود النقابة العامة للأطباء بالنجاح وأنه كان مدافعاً عن الأطباء والطبيبات بيقين تام بقيامهم بأداء واجبهم كاملاً دون أي تقصير.

حكم منصف

من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء إن حكم محكمة جنح مستأنف قنا هو كلمة حق أنصفت ١٥ طبيبة وطبيبا وأسرهم وخففت من عناء سنوات في ساحات التحقيق والمحاكم، وأضاف أن هؤلاء الأطباء والطبيبات يستحقون التكريم لا المحاسبة.

يذكر أن محكمة جنح قنا أصدرت حكمها في ٣١ مايو ٢٠٢١ بالحبس لمدة عامين على ١٥ طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام على خلفية اتهام والدة طفلة بتسببهم في فقد بصر الأخيرة.

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