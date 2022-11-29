كوريا الجنوبية وجزر البهاما تبحثان العلاقات الثنائية

بحثت كوريا الجنوبية وجزر البهاما، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية والتعاون على الساحة الدولية، خلال اجتماع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين مع وزير خارجية جزر البهاما فريدريك ميتشل.

وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين -في بيان بثته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- إنه يأمل في تعزيز العلاقات الثنائية على أساس التعاون المستمر في الاقتصاد والمساعدات الإنسانية وغيرهما من المجالات.

وطلب بارك دعم جزر البهاما لتعزيز التعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية ودول منطقة البحر الكاريبي، مشيرا إلى رئاسة جزر البهاما لتلك الكتلة الإقليمية في النصف الأول من العام المقبل.

بدوره، أعرب ميتشل عن أمله في تحقيق تنمية مستدامة متبادلة مع كوريا الجنوبية في مجالات السياسات البحرية وتغير المناخ والتعاون التكنولوجي وغير ذلك من المجالات.