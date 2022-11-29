انسوا القرم وابدأوا المفاوضات.. إعلام أمريكي يصدم أوكرانيا

دعت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف” الأمريكية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاءه الغربيين، للتوقف عن المطالبة بعودة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة كييف وبدء عملية التفاوض لإنهاء الأزمة.

وقالت: "أخبرني صديقي، يجب ألا تنتهي الأزمة حتى يتم إعادة روسيا بالكامل إلى حدودها السابقة، وأن تنسى أوكرانيا شبه جزيرة القرم.. أخبرته أن هذا غير واقعي تماما، وأن هذه وصفة لتصعيد أبدي".

وأوضحت أن دعوات كييف ووارسو، للاستيلاء على شبه الجزيرة يمكن مقارنتها برغبة الأمريكيين في شن حرب في العراق.

وقال: "لم نرغب في الاستماع لمن حذرنا من الحرب، لأن خوفنا وكراهيتنا للعدو كان كبيرا جدا. وسمحنا لأنفسنا أن نقود بلادنا والعراق إلى كارثة".

بدلاً من الأوهام حول عودة السيطرة على الأراضي الروسية، اقترح الصحافي، أن توافق حكومة زيلينسكي وأوروبا على تسوية سلمية للأزمة قبل أن يتم تدمير أوروبا اقتصاديا أو ما هو أسوأ، من ذلك.