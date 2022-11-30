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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جولة جديدة لـ مرتضى منصور بالمحاكم اليوم

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال اليوم الجاري أمام الدائرة الثانية موعدًا لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في البلاغات المقدمة ضده.

وذلك  في البلاغات المقيدة لمحاكمة مرتضى منصور بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية.

الحبس سنتين

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت مرتضى منصوررئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

قبل أن يطعن عليهما مرتضى منصور بالاستئناف واللتين صدر فيهما.. الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر رئيس الزمالك في السن.. والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ  وما زال هاربًا من تنفيذه.. رغم قيام محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة (عن طريق محاميه) بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون.

مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور نادي الزمالك الشئون الاقتصادية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي

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