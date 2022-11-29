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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك تشارلز الخامس: "خائف من الاغتيال"

بعد 5 قرون.. فك شفرة
بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك لويس الخامس: "خائف من الاغت

كان الملك «تشارلز الخامس» الإمبراطور الروماني وملك إسبانيا، أحد أقوى الحكام في القرن الـ16، خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من 40 عامًا، يترأس إمبراطورية ضخمة شملت الكثير من دول أوروبا الغربية.

والسوم بعد فك شفرة رسالة كتبها الإمبراطور «تشازلز الخامس» عام 1547 تبين أن الحاكم كان يعيش في "خوف من محاولة اغتيال من قبل مرتزق إيطالي" وبحسب البي بي سي، تخبرنا الرسالة عن الوقت المضطرب والمعارك والتوترات العديدة التي وقعت بين فرنسا وإسبانيا.

تم الإبلاغ لأول مرة عن وجود الرسالة إلى عالمة التشفير «سيسيل بييرو» قبل 3 سنوات خلال حفل عشاء في نانسي، وهي مدينة في فرنسا.

وبعد دراسة مكثفة للرسالة ومحاولة فك شيفرتها، تمكنت العالمة الفرنسية من فك شيفرة الرسالة ووضعها في الطابق السفلي للمكتبة التاريخية بالمدينة الفرنسية.

الرسالة المكونة من 3 صفحات والتي تحتوي على حوالي 70 سطرًا و120 رمزًا مشفرًا، مكتوبة بشكل أساسي باللغة الفرنسية البسيطة في 3 أقسام.

تقزل بييرو لبي بي سي : "أول شيء كان تصنيف الرموز والبحث عن أنماط، لكنها لم تكن مجرد حالة رمز واحد يمثل حرفًا واحدًا - بل كان أكثر تعقيدًا بكثير".

بدأت بييرو وطاقمها في التقدم تدريجيًا، حيث اكتشفت أن هناك نوعين مختلفين من الرموز - أساسية ومتطورة، وفي معظم الحالات، تمت إضافة حروف العلة كعلامات تشكيل، كما هو الحال في اللغة العربية، بدلاً من كتابتها كأحرف.

على الرغم من عدم وجود علامة تشكيل، إلا أن حرف العلة "e" كان غائبًا إلى حد كبير، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، كما وجدوا أيضًا أنه في حين أن معظم الرموز تمثل حروفًا أو مجموعات من الأحرف، فإن البعض الآخر يمثل كلمات كاملة - مثل إبرة للملك الإنجليزي هنري الثام،. وكانت هناك رموز يبدو أنه ليس لها وظيفة على الإطلاق.

محتوى رسالة تشارلز الخامس 

لم تنشر مجموعة العلماء بعد ترجمة كاملة للرسالة لأنهم ينتظرون نشرها في دراسة، ومع ذلك، فقد أعلنوا عن الموضوعات التي تتضمنها هذا الأسبوع.

في الرسالة، أعرب تشارلز الخامس عن قلقه للحفاظ على السلام مع فرنسا حتى يتمكن من تركيز قواته ضد العصبة، ينصح السفير بالبقاء على اطلاع دائم بالأفكار في المحكمة الفرنسية، ولا سيما أي ردود فعل على وفاة الملك هنري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "ما يريد تجنبه قبل كل شيء هو تضافر الجهود الفرنسية والإنجليزية لتقديم المزيد من المساعدة للمتمردين البروتستانت" .

ثم يناقش تشارلز الخامس شائعة تنتشر: أن بيير ستروزي، كوندوتيير إيطالي (رئيس المرتزقة)، سيحاول قتل الإمبراطور.

يختتم الجزء الأطول من الرسالة بتشارلز الخامس الذي يحدد لسفيره الوضع الحالي لحملته ضد العصبة، حيث اضطر فرديناند ابن شقيق الإمبراطور، على مغادرة براغ بسبب الانتفاضة الأخيرة.

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