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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية | اعرف التفاصيل والمواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن 9 مناطق بقرى مركز طوخ لأعمال الصيانة الطارئة.

وقالت الشركة إنه سيتم قطع الكهرباء على مغذى المنزلة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة عبدالحميد بركات -قرية الدير -عرب الحصوة ).
كما سيتم فصل الكهرباء على مغذى طنط الجزيرة  لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (برشوم الصغرى - برشوم الكبرى - السيفا -كفر الفقهاء- الصالحية - سمير بر ).
وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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