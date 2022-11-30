اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية | اعرف التفاصيل والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن 9 مناطق بقرى مركز طوخ لأعمال الصيانة الطارئة.

وقالت الشركة إنه سيتم قطع الكهرباء على مغذى المنزلة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة عبدالحميد بركات -قرية الدير -عرب الحصوة ).

كما سيتم فصل الكهرباء على مغذى طنط الجزيرة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (برشوم الصغرى - برشوم الكبرى - السيفا -كفر الفقهاء- الصالحية - سمير بر ).

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.