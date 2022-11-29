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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات .. أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2022

يعتبر سوق السيارات المصرى ، من اهم اسواق المنطقة العربية وشمال افريقيا ، فى جذب موديلات السيارات الجديدة من مختلف الشركات العالمية ، لما يمتلكه من مقاومات عديدة اهمها الكثافة السكانية ، لذلك ظهرت عدد من الموديلات بعينها لتتالق داخل السوق المحلى .

كيا سبورتاج موديل 2022

ومن بين هذه الموديلات ، جاءت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 الجيل الجديد لتكون واحدة من اهم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتى حققت نجاح وانتشار فى السوق المحلى المصرى .

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ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 الجيل الجديد ، تستمد قوتها من محرك GDI رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن تربو، بقوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر عند 4,500 لفة في الدقيقة ، ومتصل بناقل حركة ثنائي القابض DCTمن 7 سرعات. 

كيا سبورتاج موديل 2022

يبلغ معدل استهلاك السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من الوقود 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 54 لتر، وتصل سرعتها القصوى الى 181 كيلومتر في الساعة، تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 8.8 ثوان.

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وقاعدة عجلات 2680 مم، وخلوص أرضي 170 مم، وسعة صندوق الأمتعة 591 لتر وتصل إلى 1780 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 الجيل الجديد ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ، و نظام اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSMونظام الاتزان الإلكتروني ESP ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، و نظام الاتزان عند المرتفعات والهبوط من المنحدرات، و نظام المساعدة في ثبات المقطورة، تدعيم المكابح، و فرامل يد كهربائية EPB مع خاصية التعليق Auto Hold، و وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، و حساسات ركن خلفية .

كيا سبورتاج موديل 2022

اما عن اسعار كيا سبورتاج الجيل الجديد

- أوتوماتيك / LX 2022 بسعر 789,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX 2022 بسعر 829,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 929,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2022 بسعر 1,009,900 جنيه

- أوتوماتيك / GT-LINE 2022 بسعر 1,069,900 جنيه

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