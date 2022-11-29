بعد إغلاق مطلع الصحراوي لـ الطريق الدائري.. اعرف البدائل| خدمات

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الدائري بمنطقة القوس الغربي - المريوطية - مع غلق مطلع الدائرى من طريق الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية فى اتجاه ميدان الرماية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري.

يتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى للنزول لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوى واستخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحى بديلاً عن الطريق الدائرى.

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القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوى يتم تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائرى من حازم حسن اتجاه طريق الواحات.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع التحويلات المرورية على الطريق الدائري.

تحويلات مرورية على الطريق الدائري في المريوطية

ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى "القوس الغربى" بمنطقة كوبرى 9 د فى المسافة من أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وحتى وصلة المريوطية (فى الاتجاهين).

وتضمن بيان الإدارة العامة للمرور، أن مشروع تطوير الطريق الدائري يستلزم إجراء تحويلات مرورية اعتباراً من الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 الجارى حتى الانتهاء من الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية بعد إغلاق مطلع دائري المنيب

وفي سياق متصل نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة في محيط إغلاق مطلع الطريق الدائري للمنيب؛ حيث تم إغلاق كلي لمطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي" المنيب " للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب.

وأعلنت أنه في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتي طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي المنيب" للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلي الطريق الدائري" القوس الشرقي" اتجاه مناطق المنيب.

وبدأ إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار اليه من الساعة ١٢ صباح اليوم الجمعة علي أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة حتي إنتهاء الأعمال .

الدائري

حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخري بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران واستكمال السير بطريق المريوطية حتي مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدي إلي مناطق المنيب .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .