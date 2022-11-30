سوق المستعمل .. أرخص سيارة فيرنا فى السوق المصرى

يضم السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة العديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية ، و يعتبر أحد أكبر أسواق السيارات المستعملة فى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث أعداد السيارات .

هيونداي فيرنا

ومع زيادة الأسعار التى نشهدها خلال الفترة الماضية ، أصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن وبالبحث على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة ، لاحظنا ان هناك سيارة هيونداي فيرنا اوتوماتك بسعر 80 الف جنيه فقط .

وعند مشاهدة الاعلان ، وجدنا ان هذه السيارة ، هى هيونداي فيرنا موديل 2004 ، حيث وصف صاحب السيارة اعلان البيع ، قائلا " هيونداي فيرنا اتوماتك زجاج كهربي حالتها ممتازة ولا تحتاج اي مصروفات " .

هيونداي فيرنا

تتوفر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في مصر بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام جر أمامي، مع سرعة قصوى حتى 177 كيلومتر في الساعة.

هيونداي فيرنا

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 ، وخزان وقود تبلغ سعته 45 لتر، و ترتفع 155 ملم عن الأرض، ومزودة بنظام انذار (إيموبليزر) للحماية من السرقة، مع جنوط مقاس 14 بوصة، وشنطة خلفية بمساحة 390 لتر ، 5 قاعد وأربعة أبواب .

هيونداي فيرنا

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 ، مساند أمامية وخلفية بجانب واقى الحوادث التلقائى، وزجاج كهرباء خلفي وامامى، وتهيئة السيارة مسبقاً عبر فتح الباب وغلقه بريموت كنترول، وتتميز بعجلة القيادة هيدروليك ، فوانيس ضباب ومرايات كهربائية، مع مشغل أقراص CD مدمجة .