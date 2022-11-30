هتشتريها من بره.. لعشاق السيدان.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فيات تيبو 2021

نشر مجلس الوزراء بيانا تفصيليا يوضح قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

فيات تيبو موديل 2021

يأتي ذلك بعد ان أعلنت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

ويبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالاسواق الخارجية ، وخلال السطور التالية نتعرف على قيمة الوديعة الدولارية للسيارة فيات تيبو موديل 2021 ، حيث تأتى ضمن فئة السيارات 1,598 سي سي .

فيات تيبو موديل 2021

وتكون القيمة للوديعة الدولارية فيات تيبو موديل 2021 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 3.689 دولار ، أما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 13.102 دولار .

فيات تيبو موديل 2021

و تتوافر السيارة فيات تيبو موديل 2021 بنسختين من فئتها السيدان والهاتشباك، ويحملان محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانوال وأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتمتع سيارة فيات تيبو موديل 2021 بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

فيات تيبو موديل 2021

تتوفر سيارة فيات تيبو موديل 2021 بمصابيح انسيابية، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين 16 بوصة ، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

جهزت سيارة فيات تيبو موديل 2021 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.