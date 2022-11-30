بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

انتهت منذ ساعات قليلة مسابقة ملكة جمال الأرض والتي حصلت على لقبها الكورية الجنوبية مينا سوتشاوي لعام 2022، تلك المسابقة التي أقيمت في الفلبين.



وأقيمت المسابقة، مساء امس الثلاثاء، وشملت الإعلان عن 4 ملكات جمال بألقاب مختلفة حسبما ذكرت صفحة "ميس إيرث" على "تويتر" وهي:

ملكة جمال الأرض: فازت بها الكورية الجنوبية مينا سوتشوي.

ملكة جمال الهواء: فازت بها الأسترالية شيردان مورتلوك.

ملكة جمال الماء: فازت بها الفلسطينية نادين أيوب.

ملكة جمال النار: فازت بها الكولومبية أندريا أغويليرا.

وأكدت الفلسطينية نادين أيوب أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض هدفها المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.

ملكة جمال الأرض هي مسابقة ملكة جمال دولية سنوية تحت عنوان البيئة لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة والمسؤولية الاجتماعية. المسابقة هي ثالث أكبر مسابقة ملكة جمال في العالم من حيث عدد المسابقات على المستوى الوطني للمشاركة في النهائيات العالمية. إلى جانب ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، تعد المسابقة واحدة من أكبر أربع ملكات جمال دولية - أكثر ألقاب الجمال المرغوبة بين جميع مسابقات المسابقات الدولية.

يكرس حاملو اللقب عامهم للترويج لمشاريع محددة وغالبًا ما يعالجون القضايا المتعلقة بالبيئة والتحديات العالمية الأخرى. الضيوف والمعارض البيئية وبرامج سرد القصص للأطفال وعروض الأزياء البيئية والأنشطة البيئية الأخرى.

