غدا .. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، غدا الخميس 1 ديسمبر .

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كان عدلي سمير خالد حفيد شقيق أم كلثوم، قد علق على استجابة مؤسسة «حياة كريمة»، وقيامها بـ إعادة ترميم منزل «أم كلثوم» بالدقهلية.

وقال عدلي سمير خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " إحنا ناس على قدنا ومنقدرش نرمم البيت".

وأضاف عدلي سمير خالد: "بعد تصوير مسلسل أم كلثوم بدأ يزور المنزل عدد كبير من الزوار وكانوا يتساءلون عن سبب عدم الاهتمام بالمنزل ".

وتابع عدلي سمير خالد: "وسائل الإعلام هي السبب في إيصال صوتنا لحياة كريمة ونشكرهم على الاستجابة".