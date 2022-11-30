عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، غدا الخميس 1 ديسمبر .

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كان عدلي سمير خالد حفيد شقيق أم كلثوم، قد علق على استجابة مؤسسة «حياة كريمة»، وقيامها بـ إعادة ترميم منزل «أم كلثوم» بالدقهلية.

وقال عدلي سمير خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " إحنا ناس على قدنا ومنقدرش نرمم البيت".

وأضاف عدلي سمير خالد: "بعد تصوير مسلسل أم كلثوم بدأ يزور المنزل عدد كبير من الزوار وكانوا يتساءلون عن سبب عدم الاهتمام بالمنزل ".

وتابع عدلي سمير  خالد: "وسائل الإعلام هي السبب في إيصال صوتنا لحياة كريمة ونشكرهم على الاستجابة".

ساقية الصاوي كوكب الشرق مسرح الساقية للعرائس منزل أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء عند إقراره يخدم 20 مليون مواطن|فيديو

هل يجوز للإنسان التبرع بأعضائه بعد وفاته؟.. البحوث الإسلامية يوضح

سوق المستعمل .. أرخص سيارة فيرنا فى السوق المصرى

اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير .. فضلهما وحكم كراهيتهما؟

الآن.. سيد الخواتم و لؤلؤة الشمس يزين سماء مصر ويشاهد بالعين المجردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قناة مفتوحة لإذاعة مباراتي تونس مع فرنسا والسعودية أمام المكسيك بالمونديال

أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

إعجابا بالصلاة والأذان.. الأجانب يراقبون المسلمين بالمساجد من خلف النوافذ.. شاهد

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ