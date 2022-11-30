الجعران المقدس.. قبلة السائحين في الأقصر لطلب الزواج| ما قصته؟

"الجعران" تميمة المصري القديم لجلب الحظ والثراء، هكذا ارتبط اسمه فى ذهن المصري القديم ويعد أحد الرموز المقدسة لإله الشمس كما ذكرت الجداريات وهو تميمة حظ لجميع طوائف المصريين القدماء سواء كان كبير أو صغير امير او فقير لاعتقادهم بجلب الحظ والسعادة والتوفيق في الحياة وإنجاز الأعمال. مما جعله عنصرا رئيسيا فى تزين المقابر والمعابد الفرعونية على مدار الأسرات المختلفة ، ومن أشهر الجعاريين فى العالم، ذلك الجعران الكبير الموجود بمجموعة معابد الكرنك بمدينة الأقصر.



ولمزيد من المعلومات حول الجعران كان لنا حديث مع الأثري الطيب غريب مدير مجموعة معابد الكرنك، وقال أنهم كانوا يعتقدون ان "الجعران " يجلب الحظ السعيد لهم لذلك كانوا يحملونها كتمائم واقية من غدر البشر لاعتقادهم ان تلك الحشرة تجدد نفسها بنفسها لذلك سار الجعران جزاء من اساطير الحضارة المصرية القديمة لارتباط طبيعة هذا الكائن بالتخلق التلقائى ، وكان الكثير من الجعاريين تستخدم كاختام تحمل نقوش ملكية باسم الملك واسرته .



وأوضح الطيب بان الجعران الفرعونى الموجود امام البحيرة المقدسة باحد اشهر معابد الاقصر وهو معبد الكرنك شيده الملك امنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة ال18 فى الدولة الحديثة، ليقدمه هديه لزوجته الملكة "تى " التى كان يحبها لدرجة كبيرة جعلت كل من حولهم يتسائل لدرجة أنه كتب اسمها على مجموعة من الجعارين التذكارية وترك ذك الجعران فى مكانة ونقش عليه اسمه واسم زوجته " الملكة تى ".

وأضاف، أن هناك سرا فى هذا الجعران الموجود بالكرنك يكمن في الدوران حول الجعران سبع لفات ، وان المصريين القدماء عندما كانوا يريدوا جلب الحظ السعيد واتمام الاعمال ونجاحها كانوا يلفون حول هذا الجعران سبع لفات ، حتى سارت النساء الذين يردون ان ينجبوا مولودا ذكر كانوا يلفون حوله يستبشرون به كثيرا لاعتقادهم انة يجلب لهم مولود ذكر وكذلك الفتيات والشباب الذين يبحثون عن الزواج وانتقلت هذه الاساطير الى السائحين واصبحت المئات من الاجانب يوميا يلفون حوله طبقا للاسطورة القديمة لعدد سبع لفات لجلب الحظ السعيد وتحقيق أمنياتهم مشيرا بان الجعران ووزنه أكثر من 5 أطنان، ووضع علي قاعدة مصنوعة من الجرانيت ارتفاعها 2 متر.



وكشف " غريب " أن هناك العديد من الشخصيات الهامة والمشاهير قاموا بدوران حول هذا الجعران منهم " ساركوزي" رئيس فرنسا الأسبق وقرينته و" كاثرين أشتون " مبعوثة الاتحاد الأوروبي والرئيس الفيتنامى " تران داي كوانج " ، و" توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ، ، ومن المشاهير الفنان الأمريكي العالمى " داني جلوفر".