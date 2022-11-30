هنادى مهنا تشارك متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابهيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

و أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه شاركت زوجي الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل “الفتوة”، معلقة “كنت خايفة خلال تصوير العمل، خاصة أنه كان اليوم الأول لي في تصوير المسلسل”.

وقالت هنادي مهنا، خلال لقاء لها خلال برنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن أول مشهد فني مع زوجي أحمد خالد صالح كان في مسلسل الفتوة، مؤكدة أنه كنت سعيدة بنجاح هذا العمل، وأحب مشاهدته بأستمرار