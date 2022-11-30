شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر مستويات عالية من التنظيم والإبهار غير المسبوق في النسخ السابقة، بالإضافة إلى إضفاء الطابع العربي على أجواء المباريات حيث شهدت الشوارع فعاليات ذات طابع بدوي خاص مثل عروض الجمال ورياضات الرمال والمجالس والمطاعم التي تقدم الأكل الشرقي.



ولم تخلو التغطيات الإعلامية من المشاهد الطريفة والغريبة التي تبهر المتابعين من كل أنحاء العالم.

وفي تغطية لإحدى القنوات القطرية تفاجأ المراسل بأحد المشجعين الكوري الجنوبي الذي يتحدث باللغة العربية ويصف يومه بطريقة طريفة.

الفيديوهات دى مسلية أكتر من كاس العالم نفسه pic.twitter.com/3lBqlt3jBI — ƬΛΉΣЯ (@Mt20999) November 29, 2022

وقال المشجع أثناء مقابلته بعد مباراة كوريا الجنوبية "مستأنس في قطر، رحت العزبة وشربت حليب ناقة، وفطرت سمبوسة وشكشوكة، واتغديت كبسة، وشربت شاي كرك".

ليعلق المراسل "هكرناهم.. جميع من وصل قطر هكرناه حتى الكوريين".

مشجع سعودي يصدم شخصًا طلب منه ارتداء وشاح فلسطين

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر ، فيديو لـ مشجع سعودى يصدم شخصًا طلب منه ارتداء وشاح فلسطين فى كأس العالم بـ قطر.

وظهر فى الفيديو شخص يطلب من مشجع سعودى ارتداء وشاح فلسطين، ورفض المشجع السعودى ارتداءه وآخر من الشنطة التى يحملها علم كبير لـ فلسطين وقال له ، هذا كبير وارتدى العلم.