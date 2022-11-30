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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدأ نشر جهاز جديد للكشف عن الألغام

صدى البلد

   بدأ الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، نشر جهاز جديد للكشف عن الألغام، يكون قادرا على تحديد مواقع الأجسام غير المعدنية، مثل تلك المصنوعة من الخشب.
وذكرت وكالة شراء الأسلحة الحكومية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم الأربعاء، أن نشر الكاشف من طراز "PRS-20K" يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجيش إلى استبدال كاشفات "PRS-17K" القديمة التي لا يمكنها اكتشاف المتفجرات غير المعدنية، مثل الألغام الأرضية ذات الصندوق الخشبي من كوريا الشمالية على ما يبدو.
وأوضحت أن الكاشف الجديد الذي تم تطويره في ديسمبر 2020، يستخدم تقنية رادار اختراق الأرض باستخدام موجات الراديو لتحديد الهياكل والملامح تحت الأرض، وفقا لإدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA)، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي، وقعت الإدارة عقدا مع شركة هانهوا سيستيمز المحلية لإنتاج كميات كبيرة من الكاشف الجديد.
وقال مسؤولون إن كاشف الألغام سيُستخدم لإزالة الألغام على طول خطوط العمليات البرية أثناء الحرب وفي أوقات السلم لإزالة الألغام الطائشة بالقرب من الحدود بين الكوريتين، واستعادة رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية التي استمرت من 1950 إلى 1953.
 

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