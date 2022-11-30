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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يصل الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

صدى البلد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دولة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن.
وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن زيارة ماكرون إلى أمريكا تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، خلال الزيارة، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مقر ناسا بواشنطن لبحث التعاون الفضائي.
وقال مسئولون أمريكيون إن اختيار فرنسا لهذه الزيارة يعكس الروابط التاريخية بين البلدين، وكذلك الدور الحاسم الذي لعبته باريس داخل الاتحاد الأوروبي في التحالف الذي يواجه روسيا بشأن أوكرانيا.
تعد هذه هي الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة، حيث كانت الزيارة الأولى عام 2018 خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما أنها أول زيارة له في عهد جو بايدن.
يذكر أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز "شراكة عبر الأطلسي"، ترسم عواقب الحرب في أوكرانيا وتضمن لأوروبا مكانا في المنافسة العالمية، لاسيما مع الصين.

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