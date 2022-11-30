فرحة ما تمت|وفاة مغني أمريكي شهير عن عمر 37 عامًا بعد زواجه بساعات

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن حدث مؤسف وغير متوقع، بوفاة مغني وكاتب أغاني مشهور يدعى "جيك فلينت" عن عمر 37 سنة، لكن الأكثر صدمة، كان بوفاته بعد زواجه بساعات، ما أثار التساؤلات حول ذلك، وهل كانت الوفاة طبيعية.

وقالت شبكة فوكس نيوز في تغطيتها لوفاة النجم الغنائي المشهور وسط أوساط أغاني الراب، إن فلينت، النجم الصاعد، توفي قبل أيام، السبت، بعد ساعات فقط من زواجه من خطيبته بريندا، وأكد على ذلك، مدير الدعاية العامل معه ، كليف دويال، لصحيفة أوكلاهومان.

لم يتم تحديد سبب وفاة فلينت، بعد من قبل السلطات الصحية، لكن الأمر قيد التحقيق.



وقال دويال للصحيفة: "لم يكن مجرد نجم، بل كان صديقًا عزيزًا وكان رجلاً لطيفًا للغاية.. كما ترون من حجم الأخبار عنه في الصحف وكلام الناس عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى إنه كان محبوبًا".

تابع: "أعتقد أنه كان شخصًا جميلا، وكان يتمتع بروح الدعابة المدهشة. لقد جعل الجميع يضحكون ، وجعل الجميع يشعرون بالترحاب معه لقد كان سفيراً لموسيقى أوكلاهوما ريد ديرت".