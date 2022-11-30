ضبط مُعلم استولى على 685 ألف جنيه من 3 مواطنين بسوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مُعلم؛ إثر استيلائه من 3 مواطنين، على مبالغ مالية 685 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة العطارة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغا من المدعو “حاتم. ز”، 41 عامًا، طبيب بيطري، ويقيم دائرة المركز، و2 آخرين، ويقيمون دائرة مركز المراغة.

يفيد بتضررهم من المدعو “أحمد. ع”، 40 عامًا، مدرس، ويقيم دائرة المركز، لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 685 ألف جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة العطارة مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة المراغة، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.