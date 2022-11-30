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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية : توقعات باستقرار أسعار المعدن الأصفر قريبا

الذهب
الذهب

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الدهب بالغرفة التجارية؛ إن الذي يحدد أسعار الذهب في مصر هي أسعار البورصة العالمية، والعرض والطلب وسعر الدولار ، وفي خلال الفترة الماضية ومنذ ثلاثه أشهر عامل العرض والطلب هو الذي يتحكم في الأسعار بشكل كبير ومعتمدين على الكميه المتواجدة في السوق ونحن غير مؤهلين للاستيراد الآن.

وأضاف إيهاب ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج صباح دي ام سي؛ أن أهم عامل في ارتفاع أسعار الذهب في مصر هو إرتفاع الذهب عالميا وقلة المعروض في الأسواق المحلية؛ مضيفا ان الفترة القادمة ستنتهي الأزمة.

وأوضح رئيس شعبة الدهب بالغرفة التجارية؛ أن مستوى الدولة المصرية في صناعة المشغولات الذهبية يصل للعالمية ونستطيع نصل إلى ثلاثة  مليار عائد التصدير من المشغولات الذهبية سنويا؛ مشيرا إلى أن أسعار الذهب ستستقر خلال الفترة القادمة.

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