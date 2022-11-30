امرأة في مهمة خاصة.. سيدة تروي تفاصيل قصتها لمواجهة الغش التجاري| شاهد

خصص برنامج “حكاية مصرية”، من تقديم الفنانة هالة فاخر، والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، فقرة خاصة لتقديم امرأة مصرية تقوم بمواجهة مافيا السلع الغذائية واللحوم الفاسدة، حيث وصفتها هالة فاخر بأنها “امرأة في مهمة خاصة”، وهي هالة غريب، وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة.

وقالت هالة غريب إنها تقوم بالتواصل المباشر مع المواطنين من محافظة الجيزة، حيث يتواصلون معها عن طريق رسائل الواتساب اب والماسنجر، مشيرة إلى أن مضمون الرسائل كالتالي :"الحقينا يادكتورة.. انزلي بنفسك".

وأضافت “غريب” أن المواطنين يتفاعلون معها بشكل كبير، حيث يرسلون إليها الفيديوهات والصور في حالة وجود مشكلة أو أزمة ما، ووجهت الشكر لجميع المواطنين على مساعدتها في هذا الأمر وعلى تفاعلهم الإيجابي.



