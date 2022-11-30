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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات لوقف إضراب السكك الحديدية

قرار مصيري لبايدن.. والهدف منع شلل أكبر اقتصاد في العالم

بايدن
بايدن

قالت صحيفة بوليتيكو، إن الرئيس الامريكي جو بايدن كان يعلم أنه سيخاطر برد فعل عنيف من حلفائه العماليين إذا تدخل لتفادي حدوث إضراب في قطاع السكك الحديدية خلال موسم العطلات، لكن ذلك لتفادي حدوث شلل في أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعد السكك الحديدية مرفق النقل الرئيسي للبضائع وحركة توصيل السلع والتجارة.

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العمال يريدون الإضطراب

قال مساعدون لبايدن في البيت الأبيض إنه بعد أن طلب بايدن من الكونجرس فرض تسوية للعمال،  أثار هذا غضب العديد من أنصار النقابات.

تشعر  الإدارة  الأمريكية بقلق من أن الجمهوريين ، الذين من المقرر أن يتولىوا السيطرة على مجلس النواب في يناير، قد يفرضون صفقة أقل صداقة مع العمال إذا استمروا في التهديد بالإضراب في ذلك الوقت.

الحل في الكونجرس


لذا يعلق بايدن آماله على حل الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون للمأزق ، وهو أمر يبدو أنه من المرجح أن يحدث في الأسبوع المقبل على الرغم من تذمر بعض المشرعين في كلا الحزبين.

من غير الواضح ما إذا كانوا سيفعلون ذلك قبل أن تبدأ شحنات بعض الإمدادات الحيوية ، مثل الكلور لمياه الشرب، في التوقف في نهاية هذا الأسبوع.

3 وزراء و3 مصادر

جاء قرار بايدن بطلب تدخل الكونجرس في وقت متأخر من يوم الإثنين بعد مكالمات هاتفية خلال الأيام الأخيرة مع وزير العمل مارتي والش ، ووزير الزراعة توم فيلساك ، ووزير النقل بيت بوتيجيج ، وهم ثلاثة من المساعدين الذين يوجهون رأي البيت الأبيض بشأن هذه القضية، وذلك بحسب ثلاثة مصادر  مطلعة أخبرت الصحيفة.
 

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قالت المصادر، في النهاية، فإن بايدن يعتقد أن رد الفعل السلبي من النقابات والأعضاء التقدميين في الكونجرس سيكون محدودًا.

قال أحد كبار مساعدي بايدن عن عملية القرار المؤلمة: "لقد وصلنا إلى نقطة مهمة تقول،  إنه حتى لو تمكنا من جعل الأطراف تتفق ، فإن فترة التصديق ستمتد إلى ما بعد تاريخ الإغلاق" في 9 ديسمبر.

 الإطاحة باقتصاد أمريكا 

يمكن أن يؤدي إضراب بالسكك الحديدية إلى الإطاحة باقتصاد أمريكا الذي يواجه تحديات بالفعل بتكلفة تبلغ حوالي ملياري دولار في اليوم. 


لكن الصفقة التي أيدها بايدن ستترك اثنتي عشرة نقابة تمثل أكثر من 100 ألف عامل في السكك الحديدية دون تنازلات في كل الأمور، بشأن قضايا مثل الإجازة المرضية مدفوعة الأجر ، وهي نتيجة مريرة لأعضاء الدائرة الانتخابية المحبوبة للرئيس.

 صاغ البيت الأبيض نقاطًا للحوار ، مشيرًا إلى أن الصفقة ستشمل أحكامًا صديقة للعمال من اتفاقية مبدئية ساعد مسئولون بايدن في التوسط فيها في 15 سبتمبر ، مما أدى إلى تجنب تهديد السكك الحديدية  بالإضراب مؤقتًا.


وتشمل هذه الاتفاقات زيادة في الأجور بنسبة 24 في المائة ، إلى جانب تشريعات أخيرة تهدف إلى تعزيز تصنيع الرقائق الدقيقة محليًا.

وقال المسؤول إن البيت الأبيض لا يريد تمديد المحادثات مع أطراف المصلحة والإضطراب بالسكك الحديدية إلى يناير ، لإنه إذا لم نحصل على صفقة ، فسيكون الأمر بيد  الحزب الجمهوري في مجلس النواب، مما يخصم من أسهم بايدن.


ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الصفقة اليوم الأربعاء.

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