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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم القطاع الخاص.. الوزراء يوافق على إقامة خدمات استثمارية بقطع أراض فى العاصمة

صدى البلد

اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتين متخصصتين فى الاستثمار والتطوير العقاري، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية (تجاري- إداري-تعليمي-ترفيهي).
 
واعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة ٥٥٠م٢، والمباني المُقامة عليها والكائنة بمنطقة الفخارين بالفسطاط لصالح مؤسسة "عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية".

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود دعم القطاع الخاص، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ودعم  الصناعات الحرفية لما لها من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.

الوزراء

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