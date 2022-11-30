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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قامت وزارة الزراعة توزيع 70طن تقاوى شعير ومائة الف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين فى القرى والنجوع التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .


حيث قام صباح اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة نيابة عن وزير الزراعة بتوزيع تقاوى الشعير والاعداد لتوزيع شتلات الزيتون ومشاركة الادارت التنفيذية والمحلية بالمحافظة.


ويرافق محافظ مطروح  رئيس جهاز التنمية الشاملة بزيارة تفقدية لمخزن تقاوى الشعير بالزويدة .

كما تفقدا أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بمنطقة برانى وبالتحديد فى تجمع الرابية الواسطى حيث تفقدا انشطة حصاد مياه المطر من ابار نشو او ابار رومانية قديمة تم تطهيرها وتشغيلها وكذلك تفقدا الوحدات البيطرية والصحية والمدارس المجتمعية التى تم انشاؤها وتشغيلها من قبل المشروع والمشروعات المدرة للدخل للسيدات المعيلات . 

كما قاما بتوزيع الشنط المدرسية لعدد 160 تلميذا فى الفصول المجتمعية بمنطقة الرابية الواسطى.


وقال "حزين" إن مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح ينفذ من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى حيث يعمل المشروع بالتجمعات البدوية الاكثر احتياجا بالمناطق الحدودية ( منطقتي براني / السلوم بغرب مطروح – رأس الحكمة شرق مطروح ) منذ يوليو 2014 وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل تهدف لتوفير مصادر متنوعة من الدخل وتحسين المعيشة عن طريق الحفاظ على السلالة المحلية من الثروة الحيوانية وحصاد المياه للاستصلاح وتنمية الوديان وقد قام الجهاز بتنفيذ أنشطه لحصاد المياه بإنشاء عدد (121) سد متنوع ( حجري – اسمنتي – ترابي – مدكوكه ) مع تطهير عدد ( 77 )  بئر روماني بسعة اجمالية 60الف متر مكعب (تقريبا)  وإنشاء عدد ( 88  ) بئر نشؤ بسعة 100م3 لكل بئر وكذلك تطهير وصيانه خزان سعه 600م3 بمدخل الرابيه الوسطي للعمل على تطوير وتنمية مساحة 9.7 كم اراضى مستصلحة داخل الوديان وفي مجال مستلزمات الانتاج الزراعي تم دعم صغار المزارعين بالاصناف التالية (236 طن شعير - 14 طن قمح) لدعم (5989 مزارعا تقريبا ) تقاوى شعير جيزة 126، مع توفير شتلات زيتون باجمالى (432500 شتلة) لدعم عدد (10800) مزارع تكفى لزراعة 10000 فدان.

إنشاء 32 وحدة خدمية داخل التجمعات البدوية


واضاف "حزين" ان الجهاز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بانشاء 32 وحدة خدمية داخل التجمعات البدوية تشمل وحدات بيطرية وصحية وفصول محو امية ومجتمعية .وقام الجهاز بدعم المرأة المعيله اقتصادياً من خلال تنفيذ عدد (328) برج حمام وتم تقديم خدمات صحية من خلال تنفيذ عدد ( 30 ) قافلة لعلاج 13183 حالة مرضية وكذلك خدمات تنمية ثروة حيوانيه بتنفيذ 53 قافلة وتحصين 334624 رأس من الثروة الحيوانية روؤس أغنام وماعز . 

وتم التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في توزيع مواد غذائية على المشاركين بأنشطة المشروع بإجمالي 884.800 طن متري دقيق و إجمالي 88332 طنا متري زيت .

الزراعة تقاوي شعير شتلة زيتون زيتون صغار المزارعين مطروح

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الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

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