تزامنا مع مونديال 2022.. قطر تنظم مسابقة لاختيار أجمل الإبل في العالم|فيديو

بينما تتنافس الفرق من جميع أنحاء العالم في مباريات كأس العالم لكرة القدم في نسخته الحالية ، استضافت قطر بطولة كأس العالم لجمال الإبل - حيث تتبختر الجميلات ذوات الأرجل الطويلة بأجسادهن ليكونوا الأكثر جاذبية.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، تقام بطولة العالم لجمال الإبل في نادي مزين للإبل القطري، وقبيل إعلان الفائز في فئة مسابقة اليوم ، تم عرض إبل أخريات وحصل صاحب أكبر إنتاج حصل على 20 ألف ريال قطري (حوالي 5500 دولار).

لكن كل الأنظار كانت على المنافسة بين الإبل من نوع مغاتير فوق سن الرابعة.

وحصلت الفائزة على مبلغ 200 ألف ريال قطري (45 ألف جنيه إسترليني) ، وأبدت المالكة السعودية مهنا إبراهيم العنزي ، التي فازت أيضًا بالميدالية البرونزية ، إعجابها الشديد بجائزتها.

وقالت: لا أستطيع أن أصف مشاعري ، لأن هذه الأنثى لديها جمهور مثل جمهور كأس العالم. مثل ريال مدريد أو مانشستر (يونايتد). والآن ، كلهم ​​يحتفلون.





منافسة عالمية

بالنسبة للمسابقة ، يأتي المشاركون من دول خليجية مختلفة وينقسمون إلى فئات مختلفة حسب العمر والسلالة.

قبل المنافسة في هذا الحدث المرموق ، يتم فحص الجمال من قبل لجنة طبية تستخدم الأشعة السينية لتجنب الاحتيال والتأكد من أن الحيوانات لم تخضع لأي تحسينات جراحية.

وهو إجراء تم وضعه حيث قام بعض أصحاب الحيوانات بإعطاء حيواناتهم البوتوكس وواجراء عمليات شد الوجه لزيادة فرصهم في الفوز وتم استبعاد 43 ناقة من حدث سابق لهذا السبب.

وقال حمد جابر العذبة ، رئيس نادي قطر للإبل مزين: `` الفكرة شبيهة بكأس العالم لكرة القدم ، لقد أقمنا كأس العالم لجمال الإبل بجانب كأس العالم لكرة القدم، ولدينا مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ولدينا أسماء كبيرة واليوم هو اليوم الخامس من البطولة."

وأوضح حمد أن الحكم على الإبل يختلف باختلاف المجموعات التي ينتمون إليها.

على سبيل المثال ، يتم الحكم على الجمال السوداء وفقًا لحجم أجسامها ورأسها وموقع آذانها.

ومع ذلك ، يتم دراسة الإبل البيضاء من نوع مغاتير على أساس تناسبها، يجب أن تتدلى آذانهم ولا تقف مستقيمة وينظر أيضًا إلى منحنيات الفم.

يتنافس المربون على جوائز مالية تزيد عن 66 مليون دولار خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ، الذي يقام على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة.

كانت المهرجانات السابقة أكثر محلية ، لكن قطر سمحت الآن للجمال من جميع أنحاء المنطقة ، وجذبت المربين من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بجوائز بملايين الجنيهات.

وعلى هضبة صحراوية صخرية ، أقامت الحكومة مكانًا لاستضافة الأحداث الرئيسية مثل السباقات والمسابقات الاستعراضية.

ويتميز الجناح بمزاد حيث يمكن بيع أفضل الإبل بملايين الريالات.

وتوجد أكشاك للطعام ومحلات بيع التذكارات وحديقة حيوانات أليفة تضم أطول وأقصر جمال في العالم ومتحف به منحوتات رملية للإبل.

كما توجد خيام لتذوق حليب الإبل ومشاهدة المنسوجات المصنوعة من شعر الإبل وقبة سماوية توضح كيف ركب العرب الحيوانات في الصحراء مسترشدين بالنجوم.

ينفق المتحمسون السعوديون مئات الآلاف من الدولارات على الحيوانات التي دخلت في المسابقات ، حيث تعد تربية الجمال صناعة تقدر بملايين الجنيهات.